Van'da heyecanlandıran keşif, Moğol kentine rastlandı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Milli Üniversitesi, Moğolistan Bilimler Akademisi ve Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerden oluşan bir çalışma ekibi ile Moğolistan'da ve Türkiye'de ortak arkeolojik çalışmaların yürütüldüğünü belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle iki ülke bilim insanlarından oluşan ve Prof. Dr. Şaban Doğan tarafından oluşturulan ekip, Moğolistan'da pek çok önemli çalışmalara imza atmış, Türkiye'deki ilk çalışmasını ise Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy yakınında yer alan Aladağ ören yerinde başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan'ın koordinasyonunda ve Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil başkanlığında, il müdürlüğümüz ve müze müdürlüğümüz ile birlikte çalışan bu ekip, Hanköy'de yer alan Aladağ ören yerinde önemli bir keşfe imza attılar” dedi.

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Bölgede Hülagü Han'ın emri ile bir kentin kurulduğunu ve bir de saray inşa edildiğini belirten Şahin, “Geniş bir alana yayılmış kentte, İlhanlı dönemi mimari kalıntıları ile seramik ve çatı kiremitleri görüldüğü, dolayısıyla Anadolu'da Moğol geleneklerinde bir kentin ilk ve tek olarak burada kurulduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

2023 yılında İzmir Kâtip Çelebi ve Moğolistan Devlet Üniversitesi ortaklığı ve Van Müze Müdürlüğü başkanlığında kentin ortaçağ yapısında bilimsel sondaj ve açma işlemi ile bu çalışma sırasında sahada daha önce yapılmamış olan çalışmalar sırasında tespit edilen ve saraydan kaldığı düşünülen kentin ortaçağ yapısında çalışma gerçekleştirildiğini belirten Şahin, yapılan çalışmaları fırsata çevirmeyi planlandıklarını söyledi. Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Van Valiliğimizin destekleriyle önümüzdeki günlerde Moğolistan turizm acenteleri ilimize davet edilecek ve ilimizde bulunan turizm acenteleri ile ikili görüşmeler planladık. Ayrıca ilimizin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere broşürler hazırlanacak ve şehrimizde 13 noktada devam eden arkeolojik kazıların tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz, arkeolojik zenginliğiyle de bir çekim merkezi olacaktır” diye konuştu.

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Moğolistan Devleti’nin de bu kazıya büyük önem verdiğini ifade eden Şahin, “Dolayısıyla yapılacak tanıtım çalışmaları ile birlikte önümüzdeki yıllarda çok sayıda Moğol turisti de şehrimizde ağırlamayı planlıyoruz” dedi.