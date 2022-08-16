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Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 mahallede tespit edilen şap hastalığı nedeniyle kent merkezindeki hayvan pazarı 15 günlüğüne kapatıldı, bölgedeki 50 bin hayvan da ekipler tarafından aşılandı.

16.08.2022 - 18:02 | | Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı

Gürpınar ilçesinde Işıkpınar ve Anlıak mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın ortaya çıktığı 2 mahalle karantinaya alınırken, bu köylerin 10 kilometre çevresindeki alanlar ise kontrol amaçlı gözlem altına alındı. Van'daki hayvan pazarı ise 15 günlüğüne kapatıldı. Ekipler, bölgedeki 50 bin hayvanı da aşıladı.

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