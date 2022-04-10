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Valilikten vatandaşlara son dakika uyarısı: Uzak durun

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eriyen kar sularının sel ve taşkınlara sebebiyet verebileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

10.04.2022 - 18:41 | | İHA
Valilikten vatandaşlara son dakika uyarısı: Uzak durun

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizde yaşanan yağışlar, havaların ısınması ve karların ani erimesiyle birlikte, akarsuların debisinin artması sonucunda oluşabilecek sel, taşkın, sebebiyle vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur" denildi.

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