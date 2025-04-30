Valilik detayları duyurdu! İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri

İstanbul Valiliği, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığını duyurdu. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyeceğini bildiren Valilik, 1 Mayıs'ta bazı yolların ve metro istasyonlarının trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valilik kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları şöyle sıraladı.

- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

-İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

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-Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,

Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM) (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):

AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirilmesi,

Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):

Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin isim ve irtibat bilgilerinin ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,

İETT Genel Müdürlüğü - Metro A.Ş.;

30 Nisan 2025 günü saat 20.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar;

-Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

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1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

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8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,

İdo A.Ş Ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

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Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

(İSPARK Tic. A.Ş.); 1 Mayıs 2025 günü;

-Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,

İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü,

Belirlenen saatlerde ve sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Su panzerlerinin su ihtiyacını karşılamak ve olabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı görev yapmak üzere) belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

Yol Bakım Müdürlüğüne;

-Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda iş makinesi ve kamyonun belirtilen noktalarda hazır bulundurulması,

Zabıta Daire Başkanlığı;

1 Mayıs 2025 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibinin görevlendirilmesi, personelinin bilgilendirilerek dikkatli olunması,

İstanbul Liman Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı

Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinenin kurularak gerekli görev planlamasının yapılması,

TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İl Sağlık Müdürlüğünce;

İl Sağlık Müdürlüğü'nce; 1 Mayıs 2025 günü belirlenen saat ve sayıda ambulansın belirtilen yerlerde sağlık personeli (Doktor ve Hemşire) ile birlikte görevlendirilmesini,

Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy, Kartal ve yakın çevredeki hastanelerin başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması,

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binaları nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

2. Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

3. Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5. Unkapanı Köprüsü

6. Galata Köprüsü

7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

9. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

10. Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

11. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

12. Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

13. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

14. Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

16. Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

17. 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

18. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Haliç Köprü

3. D - 100

4. Avrasya Tünel

5. Namık Kemal Caddesi

6. 10. Yıl Caddesi

7. Vatan Caddesi

BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli Ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası İle Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası)

2. Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)

3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi İle İplikçi Varyant Arası)

4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek.

5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak İle Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak

6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi İle Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü İle Dolapdere Kavşak Arası)

7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi İle Tarlabaşı Bulvarı Arası)

8. Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)

9. Sazlı Dere Ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak İle Divan Kavşak Arası)

10. Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası İle Akm Önü Kavşak Arası)

11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası İle Şehitler Tepesi Arası)

12. İnönü Caddesi Taksim Akm Ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak İle Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)

13. Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak İle Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)

14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan Ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası İle Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)

15. İstiklal Caddesi Ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan İle İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)

16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi İle Beyoğlu Belediyesi Arası)

17. İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası İle İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)

18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan Ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)

19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)

20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası İle Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)

21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İle Tophane Işıklar Arası)

22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası İle Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)

23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi İle Sıraselviler Caddesi Arası)

24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası İle Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)

25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi İle Cihangir Caddesi Arası)

BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Donanma Caddesi

2. Fişekhane Deresi Caddesi

3. Dereboyu Caddesi

4. Bülent Demir Caddesi

5. Irmak Caddesi

6. Kurtuluş Deresi Caddesi

7. Piyalepaşa Bulvarı

8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi

9. Fatih Sultan Caddesi

10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi

11. Alt Baruthane Caddesi

12. Üst Baruthane Caddesi

13. Kulaksız Caddesi

14. Okmeydanı Caddesi

15. Hasköy Caddesi

16. Kumbarhane Caddesi

17. İmrahor Caddesi

18. Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Cumhuriyet Cadde Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak İle Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)

2. Halaskargazi Caddesi Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar İle 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)

3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası İle Osman Bey Kavşak Arası)

4. Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.

5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan Ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi İle Mecidiyeköy Meydan Arası)

6. Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı İle Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı İle Abidei Hürriyet Cadde Arası) 8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

9. Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar İle Ergenekon Caddesi Arası)

10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

12. Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi İle Ergenekon Caddesi Arası)

13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi İle Yay Meydanı Sokak Arası)

14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)

15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)

16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi

İtibari İle)

17. İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari

İle)

18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)

19. Duçi Sokak İle Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)

20. Esen Sokak İle Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)

21. Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)

22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)

23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)

24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane Ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası

2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi

3. Ortaklar Caddesi

4. Bahçeler Sokak

5. Bülent Tarcan Caddesi

6. Hakkı Yeten Caddesi

7. Vali Konağı Caddesi

8. Aytekin Kotil Caddesi

9. 19 Mayıs Caddesi

10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası

11. Maçka Caddesi

12. Teşvikiye Caddesi

13. Abdi İpekçi Caddesi

14. Mim Kemal Öke Caddesi

15. Taşkışla Caddesi

16. Kurtuluş Caddesi

17. Bozkurt Caddesi

18. Silahşör Caddesi

19. Avukat Caddesi

20. Çiftecevizler Caddesi

21. Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak Ve Zincirlikuyu Balmum Alt Geçit Girişi İle Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)

2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı Işıklar İle Beşiktaş Meydan Arası)

3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı Trafiğe Kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı Katılımı İtibariyle)

4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi Ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan Dönüşü Trafiğe Kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey Ve Eski Ortaköy Dönüşü Işıklar İtibari İle)

5. Çiğdem Sokak İle Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi Kesişimi İtibari İle)

6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan İle Süleyman Seba Cadde Başı Işıklar Arası)

7. Dolmabahçe Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde Başı İle Kadırgalar Altbaş Işıklar Arası)

8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Kesişimi İtibari İle)

9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde

Kesişimi Süzer Plaza Önü Kapama Noktası İle Dolmabahçe Meydan Arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti

2. Çırağan Caddesi

3. Ortabahçe Caddesi

4. Süleyman Seba Caddesi

5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası

6. Bayıldım Caddesi

7. Şair Nedim Caddesi

8. Nüshetiye Caddesi

9. Ihlamur Yıldız Caddesi

10. Emirhan Caddesi

11. Ayazma Dere Caddesi

12. Yıldız Caddesi

13. Palangalar Caddesi

14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti

D-100 KAPANACAK YOLLAR (05:00-)

1. D-100 Kuzey Mecidiyeköy Ayrım

2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim Ayrımları

3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yan Yol Kasımpaşa Taksim Ayrımları

4. D-100 Kuzey Beşiktaş Ayrımları

5. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

6. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa Ayrım

7. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy Ayrım

8. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu Ayrım

9. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan Ayrımları

D-100 ALTERNATİF YOLLAR

1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)

5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)

6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)

7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme

Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05:00-)

1. Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi

2. Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik İlçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya

Caddesi) arası her iki yönde de trafiğe kapalı olacak

3. Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı Katılımı arası

4. İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi

5. Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi

6. Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi

7. Savarona Caddesinin tamamı

8. Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Soka k Kesişimi ile Savarona Caddesi arası

ALTERNATİF YOLLAR

1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek

2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.

3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak

4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek

5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar

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