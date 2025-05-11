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Valeye servet değerindeki aracını teslim etti! Gördüklerine inanamadı

11.05.2025 - 16:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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İstanbul'da bir restoranda vale olarak görev yapan şahıs, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybederek bir başka araca çarptı. Kazada klasik araçta hasar meydana geldi.

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazada lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi, araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.

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