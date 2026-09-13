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Uzaklaştırma kararı bulunan cani koca dehşet saçtı!

13.09.2026 - 18:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Uzaklaştırma kararı bulunan cani koca dehşet saçtı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), önce konuşmak için gittiği iş yerinde eşi Narin S.'yi (46) tabanca ile vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

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Olay, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail S., eşi Narin S.’nin çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre, ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Uzaklaştırma kararı bulunan cani koca dehşet saçtı


Yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı vardı
İddiaya göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu, buna rağmen eşi Narin S.’nin çalıştığı iş yerine geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

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