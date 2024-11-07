Uzak Şehir'in Demir'i sürprizi açıkladı: Seyirciye ters köşe yapacak

Ekranlara “Şahin Albora" karakteri ile dönecek olan başarılı oyuncu Alper Çankaya, Mardin Midyat’ta gerçekleşen çekim sürecini ve karakteri hakkında düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Uzak Şehir benim için sevdiklerimden bu kadar uzun süre ayrı kaldığım ilk işim. Haliyle benim için dizinin ismiyle bağdaşan bir deneyim oluyor. Bu sürecin Midyat’ta yaşanması da ayrıca şans oldu çünkü buranın insanları daha önce hiç görmediğim bir misafirperverliğe sahip. Sadece dizi ekibi olarak bize değil, buraya gelen herkese karşı kültürel olarak oturmuş, samimi bir ev sahiplikleri var. Bu sayede kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum. Oynadığım karakter Şahin’in doğduğu, büyüdüğü yere de hızlı adapte oldum. Şahin, hayatı boyunca Midyat’ta kalmış ve Midyat’ın kültürüyle büyümüş bir adam. Doğasını, taşını toprağını yani şehrin tüm dokusunu üstünde taşıyan bir karakter. Midyat’ın insanını deneyimledikçe oynadığım karakter kafamda daha sağlam bir yere oturuyor. Yani kısaca, seyirciyi çok estetik bir şehrin büyüleyici atmosferinde geçen güzel bir hikaye bekliyor diyebilirim. Umarım keyifle izlersiniz.”

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“SEYİRCİYE TERS KÖŞE YAPACAK”

Oynadığı birçok karakterle hafızalarda yer eden yetenekli oyuncu Ferit Kaya, heyecanını şu sözlerle anlattı: “Uzak Şehir aslında her ne kadar uyarlama bir proje olsa da seyirciyi oldukça sürprizli bir hikaye bekliyor. Özellikle de benim canlandırdığım “Demir” karakterinin seyirciye ters köşe yapacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma senaryoyu okuduğum andan itibaren heyecan doluyum ve bunu seyircimizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri buluşturan “Uzak Şehir” 11 Kasım Pazartesi akşamı 20.00’de Kanal D’de başlıyor.