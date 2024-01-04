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Uyuşturucu partisine polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kars’ta bir apartman dairesindeki uyuşturucu partisine polisin yaptığı baskında, 1’i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

04.01.2024 - 11:46 |
Uyuşturucu partisine polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairede uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 61,37 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı İ.C.D.’nin (32) de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C.D. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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