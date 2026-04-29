Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerleri belli oldu

29.04.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (İHA)

Uşak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık hayvan alabileceği noktaları belirledi. Çanlı Hayvan Pazarı ve Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi arkası olmak üzere iki ayrı noktada kurulacak pazarlar için başvurular bugün başladı.

 

Başvuru işlemleri 29 Nisan - 14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü'ne yapılabilecek. Diğer yandan satış noktalarının belirlenmesi için Kemalöz Pazaryerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Çekilişler Çanlı Hayvan Pazarı için saat 10:00'da, Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi arkası için ise saat 14:00'da yapılacak.

Başvuru kurallarına göre, esnaf ve üreticiler aynı pazar yerinden yalnızca bir parsel için başvurabilecek. Ancak her iki pazar yerine de başvuru yapma hakkına sahip olacaklar. Parsellerde belirlenen faaliyet konusu dışında herhangi bir çalışma yürütülemeyecek.

Öte yandan kura çekiminin ardından ücretler peşin olarak tahsil edilecek. Çekilişte hak kazanıp mesai saatleri içerisinde alınmayan parseller ise doğrudan iptal edilecek. Küpesiz hayvanlar pazar yerine alınmayacak, karantina bölgelerinden ise başvuru kabul edilmeyecek.

Hayvan pazarına başvuru yapmak isteyenlerin ikametgah ve kimlik fotokopisinin yanı sıra, Tarım İl Müdürlüğü'nden ya da E-devlet üzerinden alınacak 2025-2026 tarihli işletme tescil belgesini hazırlamaları gerekiyor. Tüm bu belgelerin eksiksiz olarak Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilmesi önem taşıyor.

