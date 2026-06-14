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Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

14.06.2026 - 12:46Güncellenme Tarihi:

Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

1Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

İlçede bir araya gelen mahalleli ve köylü kadınlar, sabahın erken saatlerinde kurdukları sacların başında kışlık ve yazlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Hem kendi evlerinin bütçesine katkı sağlamak hem de misafirlerine geleneksel lezzetleri ikram etmek amacıyla yapılan yufka ekmekler, kadınlar arasındaki dayanışmanın da en güzel örneğini gözler önüne seriyor.

2Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

Aydıncık'ta geleneksel yöntemlerle yapılan yufka ekmek üretimi tam bir iş birliği içinde yürütülüyor. Kadınlardan bir kısmı hamur bezesi hazırlarken, diğerleri oklavalarla hamuru inceltiyor. Sacın başında bekleyen deneyimli eller ise ekmekleri tam kıvamında pişirerek üst üste istifliyor.

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3Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

Uzun süre bayatlamadan saklanabilme özelliğiyle yöre halkının vazgeçilmez temel gıdası olan yufka ekmek, tüketileceği zaman üzerini hafifçe su serpip ıslatılarak bez arasında dinlendiriliyor ve ilk günkü tazeliğine kavuşuyor.

4Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor

Kadınlardan Gürcü Çıtak, "Ekmek yapıyoruz, soğan otu ayıklıyoruz, ev işleri, bahçe işleri yapıyoruz. Dört, beş, iki kişilik yufka ekmek yapıyoruz. Parasıyla da yapıyoruz, birbirimize karşılıklı da yapıyoruz. Yorucu. Un, su, tuz ile yapıyoruz. Yoğuruyoruz. Sabah 07.30-08.00 o aralarda başlıyoruz, 1-2 gün sürüyor. Baharda ve güzün yapıyoruz. Bittikçe yapıyoruz. Güze kadar yeriz. Aklım erdi ereli ekmek yapıyorum. Annemden, babaannemden, anneannemden, komşulardan öğrendim. Eşe dosta ikram ederiz. Kendimiz yapmayınca kışı çıkaramayız, illa ki olacak" diyerek yufka ekmeğin mutfaktaki öneminden söz etti.

5Yozgat'ta kadınların mesaisi başladı: Yufka ekmek için onlarcası bir araya geliyor