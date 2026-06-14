Çekmeköy'de minibüs evin bahçesine uçtu: İstanbul'da korkutan kaza

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LET 412 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, minibüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞMIŞTI'

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.