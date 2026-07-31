Evdeki arbedede hayatını kaybeden babanın oğlu gözaltına alındı: 'Dirseğim çaptı'

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Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.