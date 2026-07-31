Ordu'nun en lezzetli festivalinde zeytinyağlı fındık yaprağı sarması dikkat çekti

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"Ordu gastronomi alanında büyük sürprizler yapacak"



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı açıklamada, Ordu'nun doğal zenginliklerinin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Gördüğümüz her şey bizi çok mutlu ediyor çünkü halkımızın çok büyük bir geliştirici gücü var.