Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Sinop'un ormanlarının derinliklerinde bulunan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği önemli doğal miraslardan biri olduğu vurgulandı.