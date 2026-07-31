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Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

31.07.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop'ta yer alan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları ve etkileyici doğal atmosferiyle ziyaretçilerini doğanın gizemli dünyasına davet ediyor.

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Sinop'un ormanlarının derinliklerinde bulunan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği önemli doğal miraslardan biri olduğu vurgulandı.

2Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

Paylaşımda, "Sinop'un ormanlarının derinliklerinde, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli bir dünya...

3Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

Etkileyici atmosferi ve milyonlarca yıllık oluşumlarıyla keşfetmeye değer doğal miraslarımızdan biri" ifadelerine yer verildi.

4Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

Doğal yapısı ve zengin jeolojik oluşumlarıyla öne çıkan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın, bölgenin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğü belirtildi.

5Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

 

 

 

6Sinop'ta doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli doğal miras!

 

 

 