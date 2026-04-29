HaberlerGündem Haberleri Kağıthane’de gençler polise saldırdı! Açılan ateşte kaldırımdaki berber ağır yaralandı

29.04.2026 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR/ İSTANBUL (DHA)-

Kağıthane'de, okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençlere polis memuru H.Ç. uyarıda bulundu. Çıkan tartışmada gençler burnuna vurdukları polis memurunu darbetti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. (48) ağır yaralandı. Hakan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.

Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti.

Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu.

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.