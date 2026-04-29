GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
ADM Elektrik duyurdu: Denizli'de elektrikler kesilecek! İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler

ADM Elektrik duyurdu: Denizli'de elektrikler kesilecek! İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler

29.04.2026 - 17:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Denizli'de 30 Nisan 2026 Perşembe günü geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak. ADM Elektrik şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Merkezefendi, Tavas, Buldan ve Çal başta olmak üzere birçok ilçede enerji kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte ilçe ilçe planlı kesinti listesi ve mahalle detayları...

Denizli il genelinde elektrik dağıtımını üstlenen ADM Elektrik, 30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan planlı kesinti programını yayınladı.

Şebeke iyileştirme, trafo bakımı ve yeni hat tesisi çalışmaları nedeniyle yaşanacak olan kesintiler, günün erken saatlerinden itibaren başlayacak.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına paylaşılan listede, kesintilerin bazı bölgelerde 6 saate kadar sürebileceği görülüyor. İşte ilçe ilçe kesinti detayları:

Merkezefendi: Gültepe ve İlbade mahallelerinde sabah 09:00'da başlayacak kesintilerin öğleden sonra 16:30'a kadar kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

Buldan: İlçenin merkezi noktaları olan Gölbaşı ve Kurtuluş mahalleleri 09:00-15:15 saatleri arasında enerji alamayacak.

Tavas & Kızılcabölük: Altınova ve Medet bölgelerinde 09:30 itibarıyla kesinti başlayacak.

Çal & Çivril: Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Akkent ve Gümüşsu bölgelerinde bakım çalışmaları yapılacak.

Güncel Haberler

Meteoroloji tarih verip uyardı! Ülke genelinde hava sıcaklıkları sert düşecek
#Gündem

Meteoroloji tarih verip uyardı! Ülke genelinde hava sıcaklıkları sert düşecek

Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerleri belli oldu
#Gündem

Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerleri belli oldu

AJet'ten ucuz bilet! AJet indirimli bilet kampanyası! AJet'in kampanyasının detayları neler? AJet'ten ucuz bilet
#Gündem

AJet'ten ucuz bilet! AJet indirimli bilet kampanyası! AJet'in kampanyasının detayları neler? AJet'ten ucuz bilet