Sebze halinde fiyatlar dibi gördü: Domatesin fiyatı geriledi

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Fiyatlar 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden Sahmi Pahalı, "Domateste fiyatların 70 TL'den 15 TL'ye kadar düştü. Bir ihracat olmadığı, kooperatifleşme bulunmadığı için ve bir de yağmurdan dolayı domates kalitesizleşti. Geçen sene domatesler daha iyiydi, hastalanmamıştı. Bu sene ise havaların derecesinin çok yüksek olmasıyla ürün adeta pişti. İklimden dolayı kalitesizleşme yaşandı malda kalite olmayınca da başka şehirlere, başka yerlere gidemiyor" ifadelerini kullandı.