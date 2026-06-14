Bitlis'te hafta sonu yoğunluğu: Nemrut ayağa kalktı

1

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları, buz mağaraları ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken, kaldera hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.Çanakkale'den düzenlenen turla bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut'un doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterek, daha önce de ziyaret ettiği bölgeye yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Küçükoğuz, Nemrut'un eşsiz doğasının herkes tarafından görülmesi gereken bir değer olduğunu ifade etti.