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Uşak’ın yeni Valisi Naci Aktaş oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği’ne Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş atandı.

19.09.2024 - 08:35 | | İHA
Uşak’ın yeni Valisi Naci Aktaş oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Açıklanan karara göre; Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine atandı. Vali Ergün’den boşalan Uşak Valiliği görevine ise Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş getirildi.

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