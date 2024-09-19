Uşak’ın yeni Valisi Naci Aktaş oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği’ne Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş atandı.
19.09.2024 - 08:35 | | İHA
18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Açıklanan karara göre; Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine atandı. Vali Ergün’den boşalan Uşak Valiliği görevine ise Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş getirildi.