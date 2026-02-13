Ürgüp-Nevşehir karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Ürgüp-Nevşehir karayolu Orkahisar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ş. idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.