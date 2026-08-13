Nilda Müge cinayetinde kan donduran detay! Katilin korkunç planı ortaya çıktı
İstanbul Şişli’de eczane önünde bekleyen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’i silahla katlettikten sonra kayıplara karışan eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın yakalandı. Genç kadının mezarı yakınında yakalanan katil zanlısının emniyetteki ifadesi kan dondurdu. İşte korkunç cinayetin detayları...
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İstanbul'un Şişli ilçesinde eczane önünde beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı kayıplara karıştı.
Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüphelinin mezarlığa geldiğini düşünerek polisi aradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı Şahin'in mezarı yakınında yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin buradaki ifadesinin ardından cinayetin detayları da belli oldu. Nazir I.'nın olayın yaşandığı 5 Ağustos'tan sonraki 1 hafta içerisinde Nilda Müge Şahin'in mezarına yakın bir alanda bulunan orman içerisinde 1 hafta boyunca kaldığı öğrenildi.
Şüphelinin ayrıca üzerinde bulunan bir miktar parayla yiyecek ve su alarak bu şekilde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin, Nilda Müge Şahin'in mezarını öğrenmek için civarda bulunan Aşiyan ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek iz sürdüğü de öğrenildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Nazir I. polise verdiği ifadesinde ise "Müge ile cezaevi izninde tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. Beni aldattığını öğrendim. İlişkimiz bu yüzden bitti. Başka erkeklerle görüştüğünü gördüm. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim.
Kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım. Başaramayınca tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Denedim ama yapamadım. Sonrasında cesaretimi topladım. Polis tarafından yakalandım. Yakalanmasaydım kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi.