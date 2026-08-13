Nilda Müge cinayetinde kan donduran detay! Katilin korkunç planı ortaya çıktı

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Nazir I. polise verdiği ifadesinde ise "Müge ile cezaevi izninde tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. Beni aldattığını öğrendim. İlişkimiz bu yüzden bitti. Başka erkeklerle görüştüğünü gördüm. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim.