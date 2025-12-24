Ünye'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ünye-Fatsa karayolu üzerindeki Yüceler Mahallesi'nde, Ömer Faruk Kısacık (45) yönetimindeki 34 FLC 803 plakalı midibüs ile Ömer Faruk Akekin (43) idaresindeki 16 BHV 954 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 1 yaşındaki Ahmet U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.