GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı

İki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı

06.08.2026 - 00:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Remziye ÖNER/ GERCÜŞ(Batman), (DHA)

İki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, iki otomobilin tünel girişinde çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Gercüş-Batman kara yolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Gercüş istikametinden Batman yönüne seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 ABH 372 ve 06 DZ 5126 plakalı otomobiller, tünel girişinde çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Manyas'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Manyas'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.Ç. (38), B.A. (18), M.A. (11), E.E.Ç. (9), U.A.Ç. (4) ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

İLGİLİ HABER

Dehşet saniye saniye kamerada: ATV ile yolun karşısına geçerken canından oldu
Dehşet saniye saniye kamerada: ATV ile yolun karşısına geçerken canından oldu

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

'Kız meselesinde' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
#Gündem

'Kız meselesinde' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

'Anne beni kurtar' dedi, Gürcistan'da kayıplara karıştı
#Gündem

'Anne beni kurtar' dedi, Gürcistan'da kayıplara karıştı

İki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı
#Gündem

İki otomobil tünel girişinde çarpıştı kazada 12 kişi yaralandı