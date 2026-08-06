'Anne beni kurtar' dedi, Gürcistan'da kayıplara karıştı

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İddiaya göre, mayıs ayında ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından Adana'daki bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Okan Akşit (30), yaklaşık bir hafta sonra annesi Aysel Kılıç'ı (66) arayarak "Batuhan" isimli arkadaşıyla Gürcistan'ın Batum kentine geçtiğini söyledi. Oğlunun sağlık sorunları olduğunu ve uzun yola çıkmasını istemediğini belirten anne Kılıç, sonrasında oğlundan aldığı telefonla endişelerinin arttığını ifade etti.

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"Bana 'Anne beni kurtar' dedi"

Oğlunun Batum'dayken kendisini arayarak yardım istediğini anlatan Kılıç, "Ağabeyiyle evde tartıştıktan sonra bizden koptu. Adana'ya arkadaşının yanına gideceğini söyledi. Kimin ne olduğunu bilmediğimizi söyleyip gitmemesi için yalvardım ancak engel olamadım. Sağlık sorunları var, uzun yolculuk yapamıyor. Bir hafta sonra beni arayıp Gürcistan'ın Batum kentine gittiğini söyledi. 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi. Daha sonra sınıra gitmiş ancak geçişine izin verilmediği için geri çevrilmiş" dedi.

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"Ölü mü, sağ mı bilmiyorum"

Oğluyla son olarak 24 Temmuz'da iletişim kurabildiğini ve o tarihten bu yana hiçbir haber alamadığını vurgulayan gözü yaşlı anne, "O tarihten bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Başvurduğum yerlerden bir sonuç alamadım. Ne olur, bana yardım edin. Kimseyi tanımadığını, iyi niyetinin kötüye kullanılabileceğini söyleyerek gitmemesi için çok yalvardım. Batuhan isimli bir arkadaşından bahsetti ve bu kişinin Adanalı olduğunu söyledi. Sözümü dinlemedi. Şimdi bir anne olarak çok endişeliyim ve oğlumun bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.