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Serinlemek için girdiği gölde gözden kayboldu

06.08.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)

Serinlemek için girdiği gölde gözden kayboldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde serinlemek için göle giren Ali K. (48), kayboldu.

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Çerkezköy'ün Pınarça Mahallesi'nde İkizgöller mevkisine ailesi ile pikniğe giden Ali K., saat 18.00 sıralarında serinlemek için göle girdi. Ali K.'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin gölde gece saatlerine kadar yaptığı aramadan sonuç alınamadı. Ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.

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