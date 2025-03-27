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Unutulmaya yüz tutmuş meslek; semercilik! Beypazarı'nda semer üreten usta 52 yıldan beri baba mesleğini yapıyor

27.03.2025 - 13:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Unutulmaya yüz tutmuş meslek; semercilik! Beypazarı'nda semer üreten usta 52 yıldan beri baba mesleğini yapıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü 65 yaşındaki semerci İbrahim Atıcı, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettiriyor.

Ankara'da 2022'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü" alan Atıcı, semercilik geleneğini yaşatmak için mesai harcıyor.

Atıcı, her sabah Beytepe Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'ndaki dükkanının yolunu tutuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek; semercilik Beypazarında semer üreten usta 52 yıldan beri baba mesleğini yapıyor

Baba mesleğini 52 yıldır sürdüren Atıcı, yük hayvanlarında kullanılan semerleri geleneksel yöntemlerle üretiyor.

El emeği semerlerini müşterileriyle buluşturan Atıcı, hediyelik minyatür semerler de tasarlıyor.

İbrahim Atıcı, AA muhabirine, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek; semercilik Beypazarında semer üreten usta 52 yıldan beri baba mesleğini yapıyor

Satışların azaldığını dile getiren Atıcı, "Tek tük semer satıyor, geçimimizi sürdürüyoruz. Artık hediyelik minyatür semerler de yapıyoruz. Model küçüldükçe işçilik daha da zorlaşıyor." dedi.

 

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