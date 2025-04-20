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Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı! Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı

20.04.2025 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı! Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı

Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan şüphelinin, oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Gündeş hakkında, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle işlem yapılmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı. Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı

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Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı! Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı
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Ünlü oyuncu hırsızlık yaptı! Sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı