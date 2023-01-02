GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ünlü isim eski eşinin yanına sığındı! 'Beni ailemden koruyun!'
ABONE OL

Ünlü isim eski eşinin yanına sığındı! 'Beni ailemden koruyun!'

Jinekolog Algül A., kendisini eve hapsederek darp ettikleri ve psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla öz annesi, babası ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

02.01.2023 - 09:13 |
Ünlü isim eski eşinin yanına sığındı! 'Beni ailemden koruyun!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Algül A. (44) ile doktor Cihangir Y.’nin (69) mutlu bir evliliği vardı. Algül A., annesi G.A. ve babası A.A.’dan gördüğü psikolojik şiddet nedeniyle Nisan 2022’de eşi Cihangir Y.’den anlaşmalı şekilde boşandı.

Kredi notu ile ilgili 'gün' detayı! Bunu yaptığınızda puanınız hemen yükseliyor
İlgili Haber
Kredi notu ile ilgili 'gün' detayı! Bunu yaptığınızda puanınız hemen yükseliyor

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; öz annesi, babası ve erkek kardeşinin kendisini evin içine hapsettiğini şikâyet dilekçesinde anlatan Algül A., “Ailem, herhangi bir işe kalkışırken kendilerinden habersiz hareket etmememi, taşınır/taşınmaz mal alırken izinsiz bir şey yapmamamı istemektedir. Buna itiraz ettiğimde Darp edildim, sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldım. Yaşadığım bu durum işkenceye dönüştüğü için artık dayanacak güç bırakmamışlardır” dedi.

EYT'de son dakika gelişmesi! İşte EYT'li için yüksek maaş ve tazminat formülü
İlgili Haber
EYT'de son dakika gelişmesi! İşte EYT'li için yüksek maaş ve tazminat formülü

‘MECALİM KALMADI’

Erkek kardeşinin cep telefonuna program indirdiğini şikâyet dilekçesinde belirten Algül A., “Kardeşim, telefonumda ne yaptığımı görmekte, beni takip ederek olan biteni anneme ve babama anlatmaktadır. Bana uyguladıkları bu baskıyı 3 yaşındaki çocuğuma da göstermektedirler. Bu duruma karşı mecalim kalmadığından ailem ile yaşadığım evi terk ederek, eski eşim Cihangir Y.’nin yanına sığındım” dedi. Dr. Algül A., savcılık şikâyetinin ardından Aile Mahkemesi’ne başvurarak ailesi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara itiraz eden Algül A.’nın ailesi, kızlarına asıl baskıyı eski damatlarının uyguladığını iddia ederek itiraz dilekçesinde, “Cihangir Y., kızımızı tehdit ediyor, söz hakkı tanımıyor. Kızımızın bizimle görüşmesini yasaklıyordu, diplomalarını saklıyordu ve evde kilitli tutuyordu. Nisan 2022’de ayrıldılar. Düğünde takılan takıları, çocuğun nafakasını ödemedi. Kızımız baskı altında bu talepte bulunmuştur. Nerede olduklarını bilmiyoruz, can güvenliklerinden endişeliyiz” diye konuştu. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Algül A.’nın annesi ve babasının itirazını reddetti.

Emekli ve memurlara yeni yıl müjdesi geldi! Emekli ve memura çifte zam, tek tek hesaplandı
İlgili Haber
Emekli ve memurlara yeni yıl müjdesi geldi! Emekli ve memura çifte zam, tek tek hesaplandı

GÜNCEL HABERLER

Müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme getirildi

Müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme getirildi

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Eşine 'türbe' gibi mezar yapıp, aydınlatma direğinden çektiği elektrikle aydınlattı

Eşine 'türbe' gibi mezar yapıp, aydınlatma direğinden çektiği elektrikle aydınlattı