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Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlü iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan kazada ağır yaralanan araç sürücünün hastanede tedavisi devam ediyor.

• 22 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2022 - 16:41 • Son Güncelleme:
1Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı TIR'a, arkasından gelen otomobil çarpmış ve otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklenmişti.

2Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmiş, durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırılmıştı.

3ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bugün trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

4Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

5Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
7Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
8Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
9Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
10Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
11Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
12Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
13Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

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