Ünlü iş insanının kızı Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmiş, durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırılmıştı.