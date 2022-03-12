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Unkapanı Köprüsü yine kapatıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatıldı.

12.03.2022 - 14:15 | | Oğuzhan UYSAL - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL (DHA)
Unkapanı Köprüsü yine kapatıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatıldı. Köprü, dün yine ayrılma nedeniyle kapatılmıştı.

Unkapanı Köprüsü yine kapatıldı

DÜN DE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI
Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü dün de ikiye ayrılmıştı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluşmuştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber vermişti. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlatmıştı. Saatler süren çalışmaların ardından köprü trafiğe açılmıştı.

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