Üniversite öğrencisi Melike Baki, ölü bulundu! Öğretmeninden yürek yakan paylaşım

Olay, gece Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Baki'nin erkek arkadaşı E.K., dışarıdan döndüğünde, odanın kapısını açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen polislerle girilen odada Baki'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Savcının incelemesinin ardından Baki'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Baki'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Baki'nin, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Melike Baki'nin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı E.K.'nin ifadesine başvurdu ve işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

MELİKE'NİN ÖĞRETMENİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Şüpheli ölüme ilişkin inceleme devam ederken, gencin lisedeki beden eğitim öğretmeni Baki ile yaptığı son konuşmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Pamukkale Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan ve mezun olduktan sonra çok sevdiği öğretmeni gibi beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran Melike Baki’nin, örnek aldığı Ayşegül Demirbaş Örgen ile olan son yazışmaları yürek dağladı.









Öğrencisi Baki’yle yaptığı yazışmaları sosyal medya hesabında paylaşan Demirbaş Örgen, “Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı şimdi bu ayrılık? Ölümdü adı, ne zaman, nereden geleceği belli olmayan. Zengini, fakiri, yaşlıyı genci ayırt etmeyen ama soğukluğunu her zaman hissettiren. Çok erken oldu bu veda. Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mezun olmana az kalmıştı, daha beden eğitimi öğretmeni olacaktın. Sözümüz vardı ama yarım kaldı. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah. Seni hiç unutmayacağım” ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Gölköprü Mahalle Merkez Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.