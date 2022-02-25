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Yedinci kattan düşen Sedefnur ile ilgili sevindiren gelişme!

Kocaeli'de polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7. kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sedefnur, kendisini görmeye gelen ailesinin konuşmalarına gözleriyle tepki vermeye başladı.

25.02.2022 - 10:53 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)-
Yedinci kattan düşen Sedefnur ile ilgili sevindiren gelişme!

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur uyandırılırken de ailesi yoğun bakımda ziyarete alındı. Ailesi, Sedefnur'u görürken, konuşmalara gözleriyle tepki vermeye başladığı öğrenildi.

Yedinci kattan düşen Sedefnur ile ilgili sevindiren gelişme

İDDİANAME İÇİN SEDEFNUR'UN İFADESİ BEKLENİYOR

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifadesinin alınmasını bekliyor.

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