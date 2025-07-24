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UNESCO mirası Afrodisias'a yangın kalkanı: Antik kent için seferberlik ilan edildi

24.07.2025 - 16:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

UNESCO mirası Afrodisias'a yangın kalkanı: Antik kent için seferberlik ilan edildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarih ve kültür hazinesi Afrodisias Antik Kenti, artan orman yangını riskine karşı Karacasu Belediyesi ekiplerince sıkı tedbir altına alındı. Dünyaca ünlü antik kentte olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla yangınla mücadele hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı Karacasu Belediyesi ekiplerince, tedbir alındı.

UNESCO mirası Afrodisiasa yangın kalkanı: Antik kent için seferberlik ilan edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti'nde orman yangını riskine karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Karacasu Belediyesi, Müze Müdürlüğü işbirliği ile antik kentte yangın tedbiri aldı.

UNESCO mirası Afrodisiasa yangın kalkanı: Antik kent için seferberlik ilan edildi

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, antik kent ve çevresinde bulunan kuru otları temizledi, iş makineleriyle de yangınların diğer taraf sıçramasını engelleyen yangın yolları açıldı.

UNESCO mirası Afrodisiasa yangın kalkanı: Antik kent için seferberlik ilan edildi

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Afrodisias Antik Kentimizde müze müdürlüğümüzle birlikte yangın riskine karşı önlemlerimizi almaya devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

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