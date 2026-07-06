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Ümraniye'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan beton mikseri binaya çarptı

06.07.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Ümraniye'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan beton mikseri binaya çarptı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri, yokuş aşağı ilerlerken inşaat halindeki bir binaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, çarpmanın etkisiyle binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

Korkutan kaza, saat 12.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi Geçit Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde bulunan beton mikseri, sürücüsü Mehmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle inşaat halindeki 4 katlı binaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan çarpmanın etkisiyle binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

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