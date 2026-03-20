Ümraniye'de can pazarı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı

20.03.2026 - 17:11Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen İETT otobüsüne ok gibi saplandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin zamana karşı yarışıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

#Gündem

