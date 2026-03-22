Ümraniye'de bir parkta erkek cesedi bulundu!

Olay, saat 01.30 civarında Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta yerde kıpırdamadan yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri parkta detaylı bir çalışma yaptı. İncelemenin ardından cenaze, ölüm nedeninin netleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.