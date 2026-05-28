Ümraniye'de bayramda bir ilk: Hey şey hijyenik ortamda yapıldı

Vatandaşların işlemlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla alanda sıra sistemi uygulanırken; temizlik, yönlendirme ve denetim çalışmaları da gün boyunca aralıksız devam etti. Kesim işlemlerinin ardından kurban etleri görevliler tarafından özenle kutulara yerleştirilerek sahiplerine teslim edildi.

Kurban kesim alanını ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da vatandaşlarla bir araya geldi. Alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İsmet Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Başkan Yıldırım ayrıca mobil ikram araçlarında vatandaşlara çay ve su ikramında bulundu.

Ümraniye Belediyesi’ne ait mobil ikram araçları gün boyunca kesim alanlarında hizmet verirken, sıra bekleyen vatandaşlara çay ve su ikramı yapıldı. Vatandaşlar ise kurban kesim alanındaki düzen, temizlik ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye ekiplerinin bayram süresince kurban kesim alanlarında temizlik, denetim ve yönlendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.