Ãœmraniye, DumlupÄ±nar Mahallesiâ€™nde 26 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda bir ihbar Ã¼zerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaÅŸÄ±ndaki Atalay A.'yÄ± bÄ±Ã§aklanarak yaralanmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde buldu. Hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Atalay A. tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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SUÃ‡UNU Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Polis ekipleri olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 27 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe A.â€™yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AyÅŸe A. emniyette verdiÄŸi ifadesinde; "SÃ¼rekli eve alkollÃ¼ geliyordu. Bana ve anneme ÅŸiddet uyguluyordu. Olay gÃ¼nÃ¼ yine eve alkollÃ¼ geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bÄ±Ã§akla onun Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼nce ben araya girdim. Ä°tiÅŸme sÄ±rasÄ±nda bÄ±Ã§ak yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ben bÄ±Ã§aÄŸÄ± aldÄ±m. Benim elimden bÄ±Ã§aÄŸÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bÄ±Ã§ak ona saplandÄ±" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ãœmraniye Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ekipleri iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli AyÅŸe A.â€™yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheli AyÅŸe A. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.