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Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Cezaevinden duman yükselirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

04.02.2022 - 18:09 |
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı

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