'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.
27.05.2022 - 14:11 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başarıyla tamamlandı" denildi.