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'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

27.05.2022 - 14:11 |
'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başarıyla tamamlandı" denildi.

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