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Pençe-Kilit'te 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27.05.2022 - 14:10 |
Pençe-Kilit'te 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit bölgesinden de operasyon haberi gelirken Milli Savunma Bakanlığı detayları paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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