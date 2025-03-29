Uludağ'daki otel yangınının sebebi ortaya çıktı! 5'i birden infilak etmiş

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti.

Saat 05.00 sıralarında, grubun otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) öldü, eşi Fikriye Usta (57) ise ağır yaralandı.

BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ, ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta, dün Ulu Camii’de düzenlenen törenin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Tedaviye alındığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edilen Fikriye Usta’nın durumu ciddiyetini koruyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ, BİLİRKİŞİ HEYETİ GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermediği otelde bilirkişi heyeti de inceleme yapacak. Heyetin 2 Nisan günü, İstanbul’dan Uludağ’a gelmesi bekleniyor.

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YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı da otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin verandada oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturduğu görüldü.

YANGIN MERDİVENİNİN BAŞINDA BULUNDU

Otelin kayak pisti cephesinde, Yahya Usta’nın işlettiği kayak odasının bitişiğindeki kafeteryada başlayan yangının, bina içindeki deposu yakıt dolu 5 kar motorunun infilak etmesiyle de bir anda büyüdüğü ve tüm oteli sardığı iddia edildi. Eşi Fikriye Usta ile 5’inci kattaki odada bulunan Yahya Usta’nın yangını fark edip, odadan çıktıktan sonra jandarmayı telefonla arayıp haber verdiği, konuştuğu sırada ise telefonun kesildiği öğrenildi. Yahya Usta’nın, duman zehirlenmesinden dolayı yargın merdivenin başında düşüp kaldığı belirtildi. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta’nın ise kayak odasındaki malzemeleri toplamak için, babasına yardım etmek üzere, Uludağ’a geldiği öğrenildi.