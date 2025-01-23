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Ülke liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

23.01.2025 - 10:57Güncellenme Tarihi:
Ülke liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Bolu'daki yangın faciası ile ilgili taziye mesajlarını iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradılar. Görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.

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