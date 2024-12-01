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Ulaşıma poyraz engeli! Marmara'da dev dalgalar oluştu

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, kıyılarda şiddetli dalgalara neden oldu.

01.12.2024 - 15:56 |
Ulaşıma poyraz engeli! Marmara'da dev dalgalar oluştu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle birçok balıkçı teknesi seferlerini iptal ederek limanlara döndü. Özellikle küçük balıkçı tekneleri olumsuz hava şartlarından etkilenirken, büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

DALGALARIN BOYU 3 METREYİ BULDU

Tekirdağ sahilinde dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulurken, kıyı bölgelerinde dev dalgaların kara ile buluşması dikkat çekti.

Ulaşıma poyraz engeli Marmarada dev dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, poyraz fırtınasının bölgede etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Balıkçılar ise poyraz sona erene kadar denize açılmayı planlamadıklarını ifade etti.

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Ulaşıma poyraz engeli! Marmara'da dev dalgalar oluştu

Ulaşıma poyraz engeli! Marmara'da dev dalgalar oluştu