GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUkrayna'dan ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi
HaberlerGündem Haberleri Ukrayna'dan ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi
ABONE OL

Ukrayna'dan ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi. Öte yandan Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edildi.

24.02.2022 - 07:49 |
Ukrayna'dan ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır noktalarına saldırı başlattığını, ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenski, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.

“VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI”

Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenski, “Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

    Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

    Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı, Türkiye savaş uçağı sayısı ne? Türkiye ordusu kaç kişi?

    Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı, Türkiye savaş uçağı sayısı ne? Türkiye ordusu kaç kişi?

    Sıradaki Haber
    Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması!

    Sıradaki Haber
    KDV'de yeni dönem! Detayları belli oldu! Lokanta, restoran, kafeterya...

    KDV'de yeni dönem! Detayları belli oldu! Lokanta, restoran, kafeterya...

    Sıradaki Haber
    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

    Sıradaki Haber