Ukrayna'dan ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır noktalarına saldırı başlattığını, ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenski, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.



Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.



“VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI”



Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenski, “Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.