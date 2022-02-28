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GündemUkrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!
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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu. Çelik vatandaşların saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerektiğini belirtti.

28.02.2022 - 14:30 |
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

HARKİV’DEN KALKACAK TREN 15.00’TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak, “Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ukraynadaki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Partiden flaş açıklama

KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Büyükelçilikten yapılan açıklamada da, 'Değerli vatandaşlarımız, Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.' denildi.

Büyükelçiliğin bir diğer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi; Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

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