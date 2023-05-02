Tuzlaâ€™da kuru yÃ¼k gemisinde yangÄ±n

YangÄ±n, saat 10.20 sÄ±ralarÄ±nda AydÄ±ntepe Mahallesi GÃ¼zin Sokakâ€™ta bir tersanede demirli TÃ¼rk bandÄ±ralÄ± Hacera Ana isimli kuru yÃ¼k gemisinin kamara kÄ±smÄ±nda bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede geminin kamarasÄ±nÄ± sardÄ±. Tersane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na merdiven aracÄ±yla mÃ¼dahale etti. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–len ya da yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nda gemide hasar oluÅŸtu. Geminin yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶nce tersaneye demir attÄ±ÄŸÄ± ve bakÄ±mda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ä°tfaiye ve polis ekipleri yangÄ±nla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â