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GündemTuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi!
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Tuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Tuzla’da ters yöne giren taksi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

21.12.2021 - 16:50 |
Tuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kaza, Tuzla Hatboyu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü caddeye ters yön üzerinden giriş yaptı. O esnada şerit üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Ticari taksi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken otomobil ise yol üzerindeki direği devirerek orta refüje çıktı.



Kazada taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



"3 YARALI VAR"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Şahin Erdem, “Hangisi hatalı bilemiyoruz. Polis ekipleri olayı inceleyecek. Gerekli raporları tutacak. Taksideki 3 yolcu yaralanmış. Hastaneye kaldırılmışlar” diye konuştu.

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