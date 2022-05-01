Tuzla'da kimyasal madde fabrikasında patlama! Felaket 'geliyorum' demiş...

İstanbul’daki Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada önceki gün saat 13.10’da büyük bir Patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken, alev topu şeklinde çevreye saçılan kimyasal maddeler komşu 5 fabrikada da yangına neden oldu. İtfaiye erleri binadan 3 işçinin cansız bedenini çıkarttı. Olayda toplam 15 kişi de yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak ile mesul müdür olan kimyager Onur Dağdelen’in gözaltına alınması talimatı verdi. Yapılan araştırmada, organik peroksit isimli son derece yanıcı ve patlayıcı bir kimyasal üreten fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için 2021 yılı sonunda mühürlendiği ancak buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

‘MÜHÜRSÜZ’ İTİRAFI

Mustafa Umut Bıçak polisteki ilk ifadesinde fabrikanın mühürsüz olduğunu kabul etti ancak ruhsat başvurusunda bulunduklarını öne sürdü. Ancak Bıçak’ın böyle bir başvurusu olmadığı belirlendi.

PATRON İLE MÜDÜR TUTUKLANDI

Daha önce ruhsatsız olduğu için mühürlenen fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak ve mesul müdür Onur Dağdelen polisteki işlemlerinin ardından dün sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Patlamaya neyin neden olduğunu bilmediğini iddia eden iki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle Mustafa Umut Bıçak ve Onur Dağdelen’i bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutukladı.

KİMLİKLERİ DNA İLE BELİRLENDİ

*Patlama anında fabrikada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney’in cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndaki DNA testinin ardından ailelerine teslim edildi.

*İşçilerin üçünün cenazesi de ailelerinin yaşadığı Gebze’ye götürüldü. Öztürk ve Tüney’in memleketleri Giresun’da, Aydın’ın ise Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. (Hürriyet)