Olay, 10.30 sÄ±ralarÄ±nda Tuzla tersaneler bÃ¶lgesinde meydana geldi. Tersanede Ã§alÄ±ÅŸma yapmak Ã¼zere 2 iÅŸÃ§i geminin atÄ±k deposuna girdi. Ã‡alÄ±ÅŸma esnasÄ±nda geminin atÄ±k deposunda iddiaya gÃ¶re, gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlama meydana geldi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi. Patlama meydana gelen noktada yapÄ±lan incelemede 1 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 1 iÅŸÃ§inin de hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. YaralÄ± iÅŸÃ§i olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â (DHA)

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